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Маразм крепчал: белоруса задержали за коробку от телевизора на балконе

Антон Мельников
27 апреля, 2021 18:31
2 мин
Антон Мельников
27 апреля, 2021 18:31
2 мин
Телеграм-канал «Вясна назірае»
Телеграм-канал «Вясна назірае»

В Минске правоохранители задержали 27-летнего мужчину за коробку от телевизора, которую он хранил на балконе. Коробка имела бело-красно-белую расцветку, из-за чего милиция посчитала, что молодой человек устроил пикет.

Мужчину задержали 26 апреля. На его балконе была замечена коробка от телевизора марки LG. Правоохранители составили административный протокол, согласно которому молодой человек «принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона».

Свою вину задержанный не признал. Он заявил, что коробка осталась от предыдущих жильцов квартиры, при этом в материалах дела фото балкона и коробки было черно-белым.

Судья попросила правоохранителей предоставить цветные материалы, дело отправили на доработку, передаёт TUT.by.

Напомним, с начала последующих за августовскими выборами 2020 года протестов, бело-красно-белые цвета стали символикой несогласных с президенством Александра Лукашенко в Беларуси. Власти республики собирались объявить символику с подобной расцветкой вне закона. В начале апреля за бело-красно-белый зонт девушку приговорили к аресту в 25 суток.

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