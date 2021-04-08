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Политика

Режим Александра Лукашенко объявил «войну» белорусам с зонтиками

Антон Мельников
8 апреля, 2021 17:27
2 мин
Антон Мельников
8 апреля, 2021 17:27
2 мин
TUT.BY
TUT.BY

В Беларуси суд приговорил девушку к аресту в 25 суток. Она, вместе с другими девушками, прошлась по улице с зонтиком.

6 апреля 30-летняя Юлия Михайлова приняла участие во «флешмобе» в Минске. Около 10 девушек прошлись по улице с зонтиками. При этом цвет одежды и зонтиков у девушек был преимущественно белых и красных цветов.

На следующий день Юлию задержали. На неё был составлен административный протокол, согласно которому девушка «участвовала в организованном массовом движении граждан в количестве 10 человек по проспекту Победителей с целью выражения своих общественно-политических интересов». При этом, по данным составившего протокол милиционера, участники мероприятия выкрикивали «Жыве Беларусь».

По словам адвоката Юлии, на девушку оказывали давление силовики – «на нее кричали, угрожали, потому что она сказала, что подпишет протокол, только если ей выдадут копию».

Сама девушка не отрицает, что находилась 6 апреля на улице с белым зонтиком и в красном шарфе. Однако, то, что кто-то выкрикивал какие-либо лозунги она отрицает.

В итоге, суд постановил, что участники мероприятия использовали «незарегистрированную символику» и «иную атрибутику». Саму Юлию арестовали на 25 суток, передаёт TUT.by.

Напомним, бело-красно-белые цвета используются протестующими против режима белорусского президента Александра Лукашенко. Ранее власти республики собирались объявить символику с подобной расцветкой вне закона.

Днём ранее в Минске обратили внимание на нетипичных силовиков в «американской» форме.

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