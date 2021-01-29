Власти Беларуси собираются объявить символику протестующих вне закона

Политика

Начальник отдела информации Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак заявила, что ведомство собирается признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Этот флаг используют белорусы, которые протестуют против правления Александра Лукашенко. Под инициативу Генпрокуратуры также попадёт другая символика оппозиционеров.

«С учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», ― заявила представитель ведомства.

По словам Курчак, решение Генпрокуратуры последовало после того, как в ведомство поступило коллективное обращение от граждан Беларуси. Они, по её словам, попросили признать бело-красно-белый флаг экстремистским, передают «Известия».