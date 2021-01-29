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Власти Беларуси собираются объявить символику протестующих вне закона

Антон Мельников
29 января, 2021 22:51
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 22:51
1 мин
Youtube / Onliner
Youtube / Onliner

Начальник отдела информации Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак заявила, что ведомство собирается признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Этот флаг используют белорусы, которые протестуют против правления Александра Лукашенко. Под инициативу Генпрокуратуры также попадёт другая символика оппозиционеров.

«С учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», ― заявила представитель ведомства.

По словам Курчак, решение Генпрокуратуры последовало после того, как в ведомство поступило коллективное обращение от граждан Беларуси. Они, по её словам, попросили признать бело-красно-белый флаг экстремистским, передают «Известия».

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оппозиция
Беларусь
протесты
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