Личный врач Михаила Саакашвили опроверг необходимость его госпитализации
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в тюрьме уже 17-й день, ухудшается. Об этом рассказал журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.
По словам врача, состояние Саакашвили предсказуемо ухудшается, однако политик «не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек».
Кипшидзе также рассказал, что Саакашвили трудно передвигаться и он очень бледен. Но при этом врач опроверг необходимость срочного медицинского вмешательства, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Другого мнения придерживается депутат Верховной рады Украины, которая состоит в отношениях с политиком, Елизавета Ясько.
Ясько заявила ранее, что Саакашвили находится в очень плохом физическом состоянии. Ему нужна госпитализация, поскольку его здоровье подорвано и ухудшается с каждым днем.