Саакашвили из тюрьмы подбивает людей на бунт
Очередные масштабные митинги в Грузии могут вынудить власти страны пойти на помилование экс-президента Михаила Саакашвили.
По мнению адвоката опального политика Беки Басилая, сейчас у президента страны Саломе Зурабишвили есть больше возможностей отпустить предшественника. Особенно на фоне протестов, пишут «РИА Новости». Напомним, 14 октября в центре Тбилиси прошли многотысячные митинги.
Митинг на площади Свободы прошел под лозунгом «Свободу Мише!». Однако призывы идти и освобождать политика не сподвигли людей на поход к тюрьме в город Рустави, где сейчас сидит Саакашвили.
Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и находится в пенитенциарном учреждении вблизи Тбилиси. Заочно ему уже предъявлены обвинения. По совокупности ему грозит срок от 9 лет.