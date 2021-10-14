Митинг «Свободу Мише!» в поддержку Михаила Саакашвили в центре Тбилиси «разошелся»
Акция сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, на которую собралось несколько десятков тысяч человек, закончилась.
Митинг на площади Свободы в Тбилиси прошел под лозунгом «Свободу Мише!». Однако призывы идти и освобождать политика не сподвигли людей на поход к тюрьме в город Рустави, где сейчас сидит Саакашвили.
Саакашвили наблюдал за происходящим по телевизору их своей камеры. Накануне он заявлял, что отдал бы всю оставшуюся часть своей жизни ради того, чтобы быть вместе с участниками акции.
Организатор акции, партия «Единое национальное движение», пригрозила «мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов 30 октября», - пишет «Интерфакс».
Лечащий врач Михаила Саакашвили прибыл в Тбилиси из США и оценил состояние политика.