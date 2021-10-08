Лечащий врач Михаила Саакашвили прибыл в Тбилиси из США и оценил состояние политика
Лечащий врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик, который сейчас находится в тюрьме, в очень опасном состоянии.
Кипшидзе несколько дней назад прибыл в Тбилиси из США и ждет разрешения на свидание с заключенным. По словам врача, объявивший голодовку Саакашвили, находится в очень опасном состоянии.
Кипшидзе намерен взять у Саакашвили для анализа кровь и провести ряд обследований, чтобы выяснить состояние его здоровья, пишет «РИА Новости».
Сегодня пошел восьмой день голодовки Саакашвили. После посещения своего подзащитного в тюрьме, его адвокат Бека Басилая сообщил, что политик похудел на 12 кг. «Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться».
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