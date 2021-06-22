ЛДПР предлагает бесплатно обучить детей из многодетных семей в вузах и оставить их в регионах
Депутаты Либерально-демократической партии России придумали способ, который, по их мнению, улучшит демографическую ситуацию в стране. Политики предлагают выдавать сертификаты на получение образования детям из многодетных семей.
В ЛДПР подчеркнули — зачастую россияне отказываются рожать третьего ребёнка, поскольку боятся, что не смогут дать детям качественное образование. Депутат Государственной думы от партии Иван Сухарев уже направил вице-премьеру предложение по выдаче соответствующих сертификатов.
«Документ даст право получать среднее или высшее профессиональное образование в регионе проживания семьи. Выдавать его будут на каждого ребёнка при рождении третьего и последующих детей», — цитирует инициатора госпрограммы Telegram-канал «Фракция ЛДПР в ГД».
Ранее депутаты ЛДПР предложили ежегодно выплачивать к началу учебного года родителям, опекунам и попечителям школьников по 10 тысяч рублей.