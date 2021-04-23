ЛДПР предлагает поддерживать российских школьников. Детям мигрантов ничего не достанется

Политика

После оглашения президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов решили раскрутить одну из идей главы государства. Они внесли в Государственную думу законопроект о ежегодных выплатах к началу учебного года родителям, опекунам и попечителям школьников. Сумма небольшая – всего 10 тысяч рублей. Соответствующий документ уже размещен в электронной базе ГД.

В проекте говорится, что данная господдержка, в случае принятия, будет распространяться исключительно на имеющих российское гражданство детей. Деньги депутаты предлагают выделять из федерального бюджета, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате семьям школьников по 10 тысяч рублей на ребенка.