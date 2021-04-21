Все школьники России и будущие первоклассники разово получат по 10 тысяч

Политика

Президент России Владимир Путин во время послания парламенту объявил о разовой выплате всем школьникам. Она будет составлять 10 тыс. рублей.

Поддержку получат будущие первоклассники.

«Выплату проведем к середине августа, чтобы у родителей было время, чтобы собрать ребенка в школу», - сказал президент.

Послание парламенту - конституционная обязанность президента. Она прописана в 84 статье Конституции. Для Путина это 17-е послание Федеральному собранию.