Краснодарская мафия и… другие животные

Последние два десятилетия на Кубани выдались очень непростыми. Представителями чиновничьей краснодарской мафии отжаты и поделены все объекты. Глядишь и думаешь – является ли Краснодар всё ещё территорией, имеющей отношение к России? Или здесь имеет место своя уникальная «система координат», на которую нормативно-правовые акты РФ больше не распространяются.

Про обманутых дольщиков Краснодарского края писали все, кому не лень. О том, как местные власти «умело» потратили миллиард, выделенный подтопленцам, пострадавшим от принципиального бездействия местных властей в преддверии природного катаклизма «Русская Планета» рассказывала совсем недавно. Почему все виновные до сих пор на свободе? Ответ напрашивается, когда вспоминаешь про судью краевого суда Краснодарского края Елену Хахалеву, пригласившую на свадьбу к дочери Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Валерия Меладзе.

Кажется, ещё немного, и в Краснодаре «всплывёт» умело уклонившийся от преследования на территории родной Сицилии адвокат Терразини. Впрочем, похоже, чиновники Краснодарского края законы видели там же, где и комиссара Каттани — в гробу.

Федеральные власти посматривают на регион, покамест, с лёгкой укоризной. Но сказать, что не реагируют никак, нельзя. Ситуация с правовым беспределом была на контроле не у кого-нибудь, а у Андрея Владимировича Кикотя, заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по Южному Федеральному округу. С его подачи была проведена перманентно-показательная зачистка в правоохранительных и чиновничьих органах.

Некоторых особо ретивых краснодарских полисменов даже попросили написать заявление «по собственному», после того, как стало известно об их особых отношениях с местными коммерсантами. Но не посадили. Что предоставило им уникальную возможность перебраться не в СИЗО, а в мэрию города Краснодара.

Если писать сценарий этой детективной драмы, в центре которой по обе стороны сюжета одни животные, то можно предположить, что именно в мэрии зародился гениальный план рейдерского захвата единственного в регионе частного зоопарка — «Сафари-парка». Место замечательное. Сюда приезжают посмотреть на более чем 1500 редких животных не только со всего Краснодарского края, но также из других уголков России.

Зоопарк, который входит в 10-ку лучших по стране, расположен на территории парка «Солнечный остров» (Краснодар, улица Трамвайная, 2).

Муниципальная собственность? Нет. Частная. Когда-то дела с распродажей «фамильного» (читай – государственного) серебра зашли так далеко, что некоторые земельные участки были умело отчуждены за чисто символическую стоимость «не совсем россиянам».

Та земля, на которой стоит зоопарк, была приобретена Абурмаилехом Марио Алиевичем, прибывшим к нам из одной арабской страны и выкупившим земли, на которых стоит зоопарк за 300 тысяч рублей. Дёшево, да? За 9 Га.

Как и почему Марио Алиевич получил в собственность уникальный зоопарк за 300 тысяч рублей? Большая загадка.

Но те, кто «обновил» мэрию Краснодара, судя по всему, не намерены терять 9 гектаров земли в самом сердце региона, где сегодня городские власти намерены устроить очередной «Клондайк» в густозаселённом и набитом пробками Краснодаре.

Вот где можно поживиться тем, кто ещё позавчера работал в подразделениях по борьбе с экономической преступностью, кошмаря несговорчивых коммерсантов, вчера перекочевал в управленческую городскую структуру, на должность первого заместителя главы западного внутригородского округа Краснодара, а сегодня занял позиции директора департамента муниципальной собственности и городских земель. Пост сразу же стал приносить славу, почёт и… награды.

Для того, чтобы отжать зоопарк, земли которого выкуплены у кого-то при непонятных раскладах, да простит нас Аллах, гражданином Абурмаилехом, используется изъеденный плесенью архивный документ.



Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов № 326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы» было принято… 14 июля 1988-го.

В смутное перестроечное время выполнить это решение никто не удосужился. Рухнула страна. Изменились принципы нашего существования. И спустя 31 год за дело взялся Александр Викторович Нарижный, проходивший службу в органах внутренних дел по ГУВД Краснодарского края с 2005 по 2011 годы, а в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю с 2011 по 2017 год, когда наружу вылезли коррупционные скандалы в краевой полиции.

В июле 2017 года Александр Викторович делает стремительный шаг по карьерной лестнице, повесив полицейский мундир на гвоздь и заняв высокое чиновничье кресло. Уже год спустя он получает государственные награды — медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани III степени». Как-то быстро? Что же он успел сделать? Расселить подтопленцев? Дать крышу над головой обманутым дольщикам?

Что собираются делать с зоопарком городские власти сегодня? Охранять или сносить? Судя по всему, решение об отнесении территорий зоопарка к государственной природоохранной зоне было «выкопано» с единственной целью — отжать.

А вот легенда о том, что, якобы в зоопарке остались три бродячие собаки и всё пришло в запустение, — отличный повод для того, чтобы повесить этих и других «собак» на собственника, которому придётся «подвинуться». Как тем «коммерсам».

Нюанс: ресторан на воде одного из «видных людей в городе», по странному стечению обстоятельств являющегося сотрудником г-на Нарижного, хоть и «вторгся» в акваторию водоёма, но в перечень объектов, подлежащих к сносу, не попал. Странно. Ведь даже губернатор Кондратьев призывал не устраивать незаконных точек общепита в пределах зон отдыха.



Вот уже 14 лет на территории парка стоят добротные объекты капитального строительства.

Роскошные вольеры, где обитают звери, ветеринарный пункт, красивые, а порой даже излишне вычурные, если речь идёт о зоопарке, переходы-лабиринты. Полтора десятилетия они вполне устраивали городскую администрацию в качестве капитальных построек, но… одна из последних проверок таковыми их признавать категорически отказалась.

Вердикт проверяющих: «Объекты капитального строительства на территории «Сафари-парка» не обнаружены». Вот ведь…

Летом этого года выяснилось, что сооружения на территории зоопарка, построенные из кирпича и на специально заложенных фундаментах, по какой-то причине не могут являться объектами капитального строительства.

Только один вопрос: как все эти годы за них платились соответствующие налоги в казну?

Эта правовая коллизия позволяет сегодня мэрии Краснодара призывать лишить «Сафари-парк» права собственности на эти строения в судебном порядке. За что? Почему? Раз это не объекты капитального строительства, а не пойми что – то и право собственности зарегистрировать нельзя.

Впрочем, кроме судебных исков городские чиновники используют и другие «сравнительно честные» методы отжатия. В сети гуляет видео, где Нарижный, не стесняясь видеокамеры, беседует с заместителем главы Краснодарского края Сергеем Владимировичем Болдиным, предлагая ему натравить на предпринимателя проверки Роспотребнадзора и Минприроды.

В снятой видеокамерой беседе Нарижного и руководителя МУП «Парки, инвестиции, туризм» Кирилла Клодта, Нарижный предлагает системно штрафовать зоопарк, указывая конкретные суммы — 300 тысяч рублей.

Это ли не методичное выдавливание? Вопрос риторический.

Кстати, о Клодте. Кирилл Владимирович, возглавляющий краснодарские парки, видимо, слегка брезгует ст. 21 пунктом 2 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Там чётко сказано, что руководитель унитарного предприятия (коим является МУП «Парки, инвестиции, туризм») не может «быть учредителем (участником) либо директором другого юридического лица. Открываем интернет:

И оказывается, что Владимир Клодт является учредителем жилищно-строительного кооператива «Тёплый дом». Совмещает, так сказать, бизнес с руководящей должностью в МУП «Парки, инвестиции, туризм».

ЖСК «Тёплый дом» — это таунхаусы. Не такие ли хочет возвести на месте снесённого зоопарка тандем удивительно предприимчивых городских чиновников?

Чем же закончится дело? Руководство зверинца обратилось к главам других регионов (Москвы, Чечни и Адыгеи) с просьбой выделить землю для зоопарка, звери которого выдавливаются с насиженных мест. В сети гуляет петиция на имя президента России, набравшая более 15 тысяч подписей тех, кто хочет по прежнему испытывать радость общения с живой природой. Но кого и когда интересовало мнение простых граждан? До Бога высоко. А до Путина далеко. И даже если вопрос о существовании «Сафари-парка» будет решен положительно где-то, но не в Краснодаре, не факт, что животные выдержат переезд и смену климата.

Такая история.