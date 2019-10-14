Думы о расстрелах. Скажи смертной казни «НЕТ!»

Очередная трагедия расставляет «точки над i» в российской реальности. После зверского убийства 9-летней Лизы Киселёвой из Саратова почти 80% россиян чётко осознали простую и ужасную истину:

Хорошо жить нам мешает лишь одно — отсутствие в России смертной казни, на которую с 1996 года наложен мораторий.

Сегодня фактическую отмену смертной казни 23 года назад называют «безумием ельцинской команды», которую поманили в Совет Европы. А они? Они взяли и пошли — эти «бесстыдники», рискнувшие предположить невозможное. Что именно? Да то, что у затхлого цивилизованного мира что-то может быть общее с нашей могучей и необъятной страной.

Ложь. Ничего общего быть не может!

Там, в их «паршивых Европах», массовые убийцы, приговорённые к пожизненному заключению, получают высшее образование в стенах тюрьмы, поддерживают физическую форму на выделенной им беговой дорожке с 18-ю программами и калякают жалобы на мизерный (500 Мб в день) пакет интернета, не позволяющий им смотреть любимые сериалы.

«Э-м-м-м… Брейвика у нас лишили свободы, а не интернета!» - разводят руками европейские политики.

Куда им, сирым и убогим, до России, где в тюрьмах, наоборот, лишают не только свободы. Их на экскурсию бы в Ярославскую колонию, где даже тех, кто попал в тюрьму не за убийство, не за изнасилование, не за растление несовершеннолетних, часами пытают так, что палачи «дедушки Мюллера», будь они живы, нервно курили бы в стороне.

Оказаться в стенах Ярославской колонии? Не так уж сложно. Благо, у нас полиция. Неугодным или просто попавшимся под руку полицейские подбрасывают «неопровержимую» улику. Как, например, подбросили наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову, пытавшемуся рассказать нам, почему похоронная мафия не даёт, если уж не жить по-человечески, так хотя бы по-человечески быть погребённым в этой стране.

И с теми, кто пытает людей в стенах тюрем, и стеми кто совершает акты вопиющей мерзости, подбрасывая сфабрикованные улики ни в чём не виновным людям, пытающимся говорить в этой стране правду, власть обещает «разобраться по справедливости».

По справедливости получается не всегда. Получается «без шума» и «по-братски». Например, по делу о пытках в ярославской колонии никак не завершится следствие. У многих возникают оправданные опасения, что «замнут», «спустят на тормозах». А там и на работе восстановят. Долго ли?

По делу Голунова не осуждён ни на двушечку, ни на трёшечку, ни, тем более, на пятёрочку никто.

Власть упоительно хватает и оперативно сажает блогеров, демонстрантов, пикетчиков, «щедро» раздавая за пост в сети, от которого в нервные обмороки падали отцы-росгвардейцы, боящиеся за своих детей, столько, сколько не отмерили за реальное убийство оболганного и опозоренного на весь бывший Союз «пьяного мальчика».

А где же посадки преступников в погонах?

Где федеральный судья Гудкин, который, не исключено, трудился в суде и до введения моратория 1996 года, вынося, в том числе, смертные приговоры в Азовском суде Ростовской области?

Напомним, два года назад, напившись вусмерть, он сел за руль и едва не лишил жизни девушку 1993 года рождения и её маленькую дочь. Где же он? Где срок? Где приговор? Вероятно, на почётной персональной пенсии. Увы, Высшая квалификационная коллегия судей не вернула этому «во всех отношениях достойному» гражданину судейскую мантию.

Где бывший начальник столичного ГУВД, крышевавший на правах «ручного бульдога» находящегося сегодня в международном розыске Тельмана Исмаилова? Всё ещё отвечает за «олимпийские объекты»?

Или пребывает в ранге внештатного советника вице-мэра?

Как там поживает судья третьего квалификационного класса Елена Владимировна Хахалева, доходов которой, полученных от вынесения, вне всяких сомнений, справедливых (жаль, не смертных) приговоров, хватило на то, чтобы пригласить на свадьбу к дочери Киркорова, Баскова и Меладзе? Не голодает ли?

Или денег на жизнь подкидывают друзья её знакомого, грузинского криминального авторитета Резо Бухинкашвили, скончавшегося от рака не в тюрьме, а в солнечной Турции год назад?

Хорошо если так! Главное, что Елена Владимировна «здравствуют» и, случись в России отмена моратория на смертную казнь, обязательно «начнут» выносить смертные приговоры, доказательную базу для которых сварганят в подкинувшей Голунову наркотики полиции, а если не получится — выбьют признательные показания, стуча дубинками по пяткам.

А что? Елена Хахалева судить право имеет. Грузинский диплом о полученном на дневном отделении юридическом образовании она приобрела без выезда из Краснодарского края. Вундеркинд!

Почему бы всем этим людям не дать право нас убивать?

Мы проживаем в удивительной стране, где от рук страдавших от сексуальной и психической патологии серийных убийц, маньяков, Чикатил, Головкиных, Михасевичей, Пичушкиных, Сударушкиных, резавших, коловших, душивших, травивших, сжигавших, вешавших, стучавших по головам молотками и топорами, погибло несоизмеримо меньше ни в чём неповинных людей людей, чем от рук государственных палачей.

Соберите всех тех, кого сегодня вы титулуете «нелюдями», воедино, закажите их уголовные дела в архивах, посчитайте количество их жертв.

Наберётся ли там, в числе жертв серийных убийц, 681 692 человека? Не наберётся и полупроцента.

Что это за цифра такая — 681 692 трупа? Количество казнённых за «контреволюционную деятельность», «шпионаж в пользу Японии, Англии и т.д.», «измену Родине» в период с 1921 по 1953 год.

Любой историк, положа руку на сердце, скажет вам, что число погибших в результате репрессий серийного убийцы Сталина и его команды, многократно занижено.

Цифра взята из официальной статистики МВД СССР, которую предоставили для разоблачения культа личности Никите Сергеевичу Хрущову.

Не принимаются никогда и никем в расчёт жены «изменников Родины», попдавшие в А.Л.Ж.И.Р. (Акмолинский лагерь жён изменников Родине) и там же умиравшие в отсутствие надлежащей медицинской помощи или просто от голода. Не берутся в расчёт дети «предателей», разделявшие участь своих родителей.

Ратующие за возврат смертной казни полицейские, конвойники, судьи, выносящие заведомо несправедливые приговоры, на секундочку забывают, что на эшафот хаживали не только простые смертные, но даже очень непростые — например, товарищ Ежов, который в своих ежовых рукавицах задушил немеренное количество народа, тоже оказался врагом.

Вот он счастливыми глазами смотрит вдаль, гуляя по набережной рядом с товарищем Сталиным.

Крэкс-фэкс-пэкс! И туда, где победно сияют огни так и не наступившего коммунизма, товарищ Сталин уже смотрит один.

Вам не страшно?

Готовы ли мы, что сегодня нас будут отправлять в расстрельные камеры судьи-пьяницы, судьихи-взяточницы, бывшие бандитские марухи, купившие себе диплом за углом («Кацо знаешь?! Тебе с отличием рисовать или без?»). Как оказалось, мы готовы к этому.

Глобальный парадокс

Опросы ВЦИОМ, проведённые в прошлом году, ко Дню полиции, показывают, что в нашей стране доверяет работникам правоохранительных органов только 57% населения.

А что же остальные 43%? Остальные не доверяют. Но при этом! Внимание! Согласно опросу, который проведён в паблике Государственной Думы Российской Федерации, за возврат к практике смертной казни в нашей стране высказалось 80% опрошенных.

Другая статистика говорит, что шансы быть оправданным по уголовной статье в российском суде в 2018 году 1 к 342, это немного лучше, чем годом ранее, в 2017 году 445 из 446 подсудимых были признаны виновными.

Даже во времена советских репрессий доля оправдательных приговоров была выше. С 1936 по 1945 год оправдывали от 8,9% до 11,6% обвиняемых, сейчас этот показатель меньше 1%.

Пробивая дно дешёвого популизма ратует за отмену моратория в России бывший журналист Евгений Примаков, наверняка, прекрасно понимая, что сопоставлять Россию, где жизнь не стоит ни гроша, и Соединённые Штаты, где смертная казнь есть, но приговор откладывается на десятилетия пока его оспаривают в поте лица адвокаты, глупо, аморально и постыдно.

Мы не верим в справедливость нашей судебной системы. Почти половина из нас не доверяет полиции. Знаем, чувствуем, что количество Евсюковых, состоявших в детстве на учёт в психдиспансере, а затем надевших майорский мундир, чтобы расстрелять посетителей и персонал супермаркета, и взяточников Смирновых, устроивших расстрел своих же коллег из ОСБ в метрополитене, там зашкаливает.

Но мы — уму не постижимо! — готовы шагнуть в расстрельную камеру по приговору Гудкина или Хахалевой, вынесенному на основе подкинутых в наши карманы улик или выбитых из нас показаний.

Многие россияне не стесняются открыто писать об этом в своих комментариях к статьям о замученной в Саратове Лизе Киселёвой, клеймя и проклиная «сердобольных философов», вся «софистика» которых заключается в том, что они входят в 20% людей, понимающих, в какой стране они живут и как у нас умеют отправлять под пули палачей невиновных. Для галочки. Или по «разнорядке». Или вообще просто так.

Вчитайтесь!

И действительно.

Такая у нас судьба

Такая история!