Есть ли шансы у гражданского общества в России?

На то, чтобы переодеть милиционеров в полицейских, государство потратило 1,5 млрд рублей. Это не стоимость реформы полиции, затеянной Дмитрием Анатольевичем Медведевым, а лишь нагрудные знаки, формы, печати, вывески.

Сколько именно ушло на пресловутую «чистку рядов» — переаттестацию, в ходе которой наиболее явные негодяи в погонах были уволены, а наименее явные благополучно перекочевали в ряды новой российской полиции? Тайна за семью печатями.

Известно, что в 2016 году на создание нового силового ведомства — Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, отстегнули 2,5 миллиарда. Удостоверения, жетоны, пошив формы, печать новых бланков. Самой собой покраска машин. Куда же без неё?

События лета 2019 года и текущей осени наводят на прескверную мысль: из кармана российских налогоплательщиков был профинансирован «апгрейд» силового блока набирающей обороты репрессивной машины

Сегодня нам приходится существовать внутри социума, где задержания и судебные решения выносятся не по закону, а по понятиям. И понятия эти давно спасовали в части справедливости перед действиями иных ОПГ из лихих девяностых.

Всё, как в пьесе Евгения Шварца «Дракон». Сюжет вкратце: приходит Ланцелот, побеждает дракона. Но с удивлением узнаёт, что сам должен стать драконом. Зачем? Почему? Для чего? Всё просто. Люди, привыкшие к «сильной руке», признают, что не могут существовать, как свободное общество. Они тихо шепчут на ушко Ланцелоту-победителю, стоящему на танке с очередным манифестом:

- Брат-солдат, мы дети. Понимаешь? Победители, как и ты, но дети. Если нас не пороть, не ставить в угол коленями на горох, не изобретать для нас всё более и более страшных законов, мы начнём грабить и убивать.

- Так себе перспектива, — признаётся Ланцелот, сжимая в руках блюдо, на котором лежит ворох новых нормативно-правовых актов, демократических ценностей и прочей лабуды, а потом, кряхтя и охая, влезает в шкуру дракона. И принимается управлять страной, в которой живёт народ инфантильных победителей, ликующих при виде того, как дракон и созданные им структуры порабощения и дискредитации гражданского общества пожирают очередную жертву. — Вот дай им свободу. Они передушат друг друга. Перегрызут.

— Они не виноваты. Откуда им знать, что такое свобода? Откуда? Они ведь никогда не умели ей пользоваться.

— Не любите вы людей! Не любите… Хотите им нового счастья. А они старым дорожат. (диалог Дракона и Ланцелота, Е.Шварц)

Щедро раздаваемые властью «двушечки», «трёшки» и пятёрки», судьи, модель поведения многих из которых в минимальной степени отличается от действий криминальных авторитетов — всё это говорит вовсе не о том, что в России плохая власть. В России отличный, постоянно мутирующий и способный к прогрессивному метастазированию госаппарат.

Просто мы другой власти не заслужили. До другой мы банально не доросли, обжёгшись на 90-х, когда процессы созидания нового гражданского общества были подменены процессами разграбления. Кто кого грабил? Более ушлые беззащитных и глупых.

Тех, у которых за бутылку водки выкупались акции заводов, тех, чьи деньги таяли на счетах, тех, кто, пытаясь спасти своих жалкие копейки от гиперинфляции, выстраивался в очередь к благословлённым властью прохиндеям.

Грабившие народ активно делились с властью. Она заботливо крышевала их, взращивая в умах, сердцах и душах простых людей готовность к новому витку репрессий «по заявкам телезрителей»

Репрессий, которые сперва распространятся на ЮКОС-овских горлопанов, а потом, когда в общак нужно будет подкидывать ещё и ещё, на каждого, кто попадёт в поле зрения, рискнув проявить неосторожное инакомыслие или, чего гляди, отсутствие пиетета к тому, как мы встаём с колен.

Написал про то, что поддерживаешь «любые формы протеста», как Жуков? Экстремизм! В тюрьму.

Допустил, что дети нашей славной опричнины могут однажды не вернуться из школы, потому что русский народ, доведённый до «точки сборки», скор на расправу? Держи свою «пятёрочку», Синица!

Слишком подозрительно разговаривал по телефону у входа в метро, и, получил настолько сильный удар дубинкой, что у бившей тебя «кисейной барышни» случился вывих?! 3,5 года.

Готовил репортаж о том, как правильно умереть в этой стране, чтобы всего этого не видеть, разоблачая «похоронную мафию», которая исправно кладёт в милицейско-полицейский «общак»?

Голунова отбить удалось. Его вынимали у «дракона из пасти» в тот момент, когда восторженный плебс после просмотра очередной пропагандистской агитки Скабеевых, Поповых, Соловьёвых, писал в комментариях, что у журналиста «лицо ярко выраженного наркомана» и что «все они там…», и что «у нас в стране просто так хватать и сажать никто не будет»

Ошибаетесь, сограждане. История нашей страны построена на позорных фактах того, как наших родителей, дедов, прадедов и далёких предков хватали, сажали и убивали просто так. А народ подобострастно смотрел и охотно продолжит смотреть на власть, то и дело протаскивая самых кровавых её представителей на иконы и обижаясь на «горлопанов» и «либерастов», смеющих и могущих критиковать это «священнодействие».

Но именно благодаря тому, что «институт горлопанов и либерастов» у нас всё ещё не забит в полном составе до смерти в подвалах Лефортово, мы можем уважать себя. Однако, как говорится, до «часа Х» – всего лишь шаг.

Против приговора актёру Павлу Устинову поднялись не те, кому нечего терять. Они, как раз, в нирване.

Восстали те, кому очень даже есть, что терять. Молодые актёры, режиссёры, шоумены, которые, как Иван Ургант, почему-то не боятся лишиться «прайм-тайма». Взгляните!

Пока Василий Лановой, представитель старой гвардии, верстает свои провластные списки, Александр Паль, подвергнувшийся задержанию, но отпущенный летом этого года, Александра Кузенкина, Павел Деревянко, Саша Бортич, Юлия Пересильд, неподражаемая Юлия Ауг, давно ведущая войну с режимом, несмотря на опалу, талантливый Никита Кукушкин, потомственный оппозиционер Никита Ефремов (сын Михаила и внук Олега), Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Виктор Хориняк, Виктор Рыжаков и даже Максим Галкин поддержали парня, осуждённого очередной Криворучкой из системы координат российского «правосудия».

Наиболее остро и чётко в этом многоголосии прозвучал вопрос актёра Артура Смольянинова:

«Неужели вы так боитесь своего народа, что устраиваете такое? Неужели вы боитесь настолько? Значит, вам есть чего бояться».

А ещё месседж Евгения Стычкина:

«Представьте, что на месте этого человека ваша мать, ваш отец, ваш брат, которые просто оказались не в то время, не в том месте».

Представляем, Евгений. И никакие разговоры ура-патриотов о том, что не попасть в молотилку системы «очень просто» — нужно лишь обойти протестную акцию стороной! — не помешают это представлять.

Потому что сегодня градус недовольства происходящим в этой стране возрастает настолько, что полыхнуть может где угодно и когда угодно. Даже в провинции, хотя эпицентром протестов считается Москва.

Зайдя в книжный магазин «Буквоед» города Череповца Вологодской области, я подошёл к узлу расчёта, чтобы оплатить подарки. Игрушка, книжка, ежедневник…

— Дайте, пожалуйста, ещё флажок, — заметил маленький триколор за 29 рублей я. Ведь подарки нужно было везти за пределы России. Может, дарополучателю будет приятно?

— Вы что… патриот? — вдруг спросила меня пожилая продавщица.

— Да. Патриот, — ответил ей я.

— А я нет, после того, что они сделали с пенсионной системой. С вас 1250…

— Быть патриотом — это не значит любить эту власть, — говорю я ей на прощание.

Те, кто организовал этот флешмоб, все эти потрясающие русские молодые артисты и шоумены, вне всяких сомнений остро переживающие то, что происходит с Павлом Устиновым, чётко говорят нам другое:

«Быть патриотом — это противостоять беззаконию этой власти!»

Это и есть главный посыл той пьесы, которую они заварили во спасение Павла. Да. Обязательно противостоять. Иначе мы передадим Россию нашим детям, которые будут выбегать из вагонов в метро не в момент появления бородатых мужиков и тёток в хиджабах, а в ту секунду, когда там появится очередной «переаттестованный мент».

Мало ли! Поезд дёрнется, толкнёшь, а он получит вывих. Кукуй потом в казематах три с половиной года

Это большое счастье, что молодой русской интеллигентски-театрально-киношной прослойке не всё равно. Они, успешные и знаменитые, выходят к «апэшечке» уж точно не потому, что им заплатил «дядюшка Сэм». Заработок под 200-300 тысяч за съёмочный день (а наши актёры уровня Смольянинова, Деревянко, Пересильд, Чиповской, Ауг получают значительно больше) позволяет им не ждать западных грантов. И в Голливуде они не нужны.

Эти люди зарабатывают своим талантом и трудом именно в России. Они, как и мы, хотят жить в стране, где тебе не сломают жизнь только за то, что ты что-то сказал, не там встал или просто не понравился подонку в метро, который брал с мигрантов по 2000 рублей за отсутствие регистрации, а, будучи разоблачённым, перестрелял своих коллег из ОСБ.

Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич, за успешную реформу. Сколько лет получит этот стрелок? Столько же, сколько и те, кто «забыл» наркотики в квартире Голунова?

Именно благодаря флешмобу и пикетированию Администрации президента, понимаешь, что «встающее с колен российское общество», всё же, потеряно не до конца. Потому что, если посмотреть на соседнюю Беларусь, где обкатываются многие «правовые преобразования», ожидающие в ближайшие годы Россию, то там — да! — потеряно абсолютно всё и давно.

С 2004 по 2006 мне довелось поработать завлитом в Национальном академическом Русском драматическом театре имени М.Горького, окна которого выходят на Володарку (единственное место приведения в исполнение смертных приговоров во всей Европе).

С точностью до деталей, так, как сейчас это происходило с Ильёй Устиновым, люди в форме белорусской милиции выхватили из толпы принимавшего участие в протестной акции молодого актёра и режиссёра Павла Харланчука. По иронии судьбы накануне он успел получить гран-при за лучшую детскую театральную постановку «Джельсомино в Стране Лгунов» на театральном фестивале в Москве и стипендию президента.

Павел оказался за решёткой. А худсовет «Русского» театра, состоявший из людей, на фильмах с участием которых росло наше поколение, единогласно уволил молодого актёра с формулировкой «за профессиональную непригодность». Были те, кто против? Да. Один «глубоко порядочный человек», но ему вскоре намекнули, что если не успокоится, пойдёт следом.

А молодые лицедеи, коллеги Павла, промолчали, боясь лишиться перспектив, грамот Минкульта, орденов, халявных квартир и других преференций. То был 2006 год. Эту «систему координат» создал и отшлифовал несменяемый глава белорусского государства — господин Лукашенко. И очень радостно от того, что к 2019 году в России эту систему тотального подавления, возведённого в согласованный с обществом принцип, не удалось до конца воссоздать и отшлифовать на манер 1937 года никому.

Ни господам, ни товарищам.

Когда материал готовился к выходу, стало известно, что глава Росгвардии Виктор Золотов выступил за «условное наказание» для Павла Устинова. Но… правда в том, что наказывать этого парня не за что. Он не уголовник. Не продажный мент. Не лживый судья. Не проворовавшийся чиновник. Не бездельник-депутат. А ещё в том, что общественного протеста власть боится

Очень боится.

Такая история.