Губернатор в законе

24-25 октября 2018 года в Краснодарском крае произошла катастрофа. Чудовищный паводок, если верить синоптикам, стал результатом «глобального потепления» и сформировавшегося циклона, затопил десятки тысяч домов в Туапсинском и Апшеронском районах региона. Тысячи тонн воды сметали на своём пути людей, уничтожали социально значимые объекты. Родители, которые были на работе, оказались разделены с детьми, остававшимися в детских садах. Матери сходили с ума от ужаса, гадая, увидят они своего ребёнка живым или нет.

Никаких мер для того, чтобы предотвратить эту катастрофу, принято не было. Со всей «решительностью» губернатор Краснодараского края Вениамин Иванович Кондратьев проводил совещание об итогах курортного сезона на берегу Чёрного моря. МЧС рассылало штатные сообщения на мобильные телефоны. Они поступали даже в тот момент, когда люди в панике покидали свои дома, пытаясь спасти документы, вещи. Автомобили спасать было бесполезно. Они дрейфовали по улицам городков Апшеронского и Туапсинского районов, превратившимся в реки.

Можно сказать, дескать, губернатор и руководство МЧС — не Боги. Откуда им знать о стихии? Это не так. Для того чтобы предугадать наступление смерча, который пронёсся над упомянутыми районами Краснодарского края, нужно было:

в краткосрочной перспективе прислушаться к мнению синоптиков, которые говорили, что в сложившихся предлагаемых обстоятельствах (резкое похолодание при тёплой воде в море) природной стихии гораздо труднее не случиться, чем случиться. Да-да! В XXI веке всё прогнозируемо.

а в долгосрочной? В 90-е годы, которые мы сегодня называем дикими, лихими и отсталыми, в Туапсе базировалась воинская часть, расстреливавшая из пушек водяные вихри, и спасавшая людей от катастрофы…

Значит, стихия не всесильна? Значит, предугадывая её, можно с ней бороться, если, конечно, не «прозаседать» трагедию на очередном бесполезном совещании и не делать всё возможное для того, чтобы при очередном ремонте или строительстве дорог куда-то подевались все ливнёвки, благодаря которым раньше вода благополучно уходила в землю, а сегодня смывает людей, машины и дома.

Но, как оказалось, совещания, которые мы видели в главных кабинетах страны, тоже пользы пострадавшим от наводнения не принесли. Хотя президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края оказать помощь «подтопленцам». И гарантировал финансирование из федерального центра, если за ним станет дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев, который по данным «Кубанских новостей» входит в сотню самых влиятельных россиян, поручил правительству края зарезервировать целый миллиард рублей.

Шли дни, недели, месяцы. Смеркалось. Но на помощь «подтопленцам» из Апшеронского и Туапсинского районов Краснодарского края никто не спешил.

В затопленных, полуразрушенных жилых домах они провели целую зиму, ожидая, когда же региональные власти сподобятся приступить к оказанию помощи, про которую столько говорилось в федеральных и региональных средствах массовой информации.

Но губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, зарезервировав, как мы помним, миллиард, видимо, «справедливо» рассудил, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

«Помощь» начали оказывать лишь в апреле. Представители регионального правительства оказывали её в самом «действенном» варианте — в формате раздачи сертификатов на жильё, действительных всего 7 месяцев.

Реализовать сертификат на практике и получить жильё не так просто.

Во-первых, цены на недвижимость в Краснодарском край взлетели. В Апшеронском районе домик стоил 2 млн рублей, стал стоить 3-3,5 млн, что сподвигло власти на «широкий жест»: разрешить людям реализовать сертификаты не только в Апшеронском районе, но и по всему Краснодарскому краю.

Во-вторых, если у кого-то из семьи «подтопленца» ну хоть где-нибудь оказывались метры жилья, меры государственной поддержки в отношении целой семьи мгновенно переставали действовать.

Положенные выплаты «подтопленцы» (кому-то 50 тысяч, а кому-то целых 100) выбивали через суд, доказывая, что пришедшие в негодность дома являлись местом их постоянного проживания. Кто-то, как семья Коротиных, получила отказ в новом жилье.

С пронзительно интересной арифметикой и законами, которые принимаются для «помощи пострадавшим» ознакомил людей Первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Городецкий Ярослав Иванович. На встрече с подтопленцами в марте 2018

года он заявил (приводится дословная стенограмма диктофонной записи):

— Нам сказали: «Ребята, так нельзя!». Давайте привязываться к какой-то норме. И нас привязали к учётной норме, которая по Туапсе составляет 8 квадратных метров на человека. И вот этот закон, который сейчас прошёл первое чтение, предусматривает так.

Вот мы с вами четверо — семья. У нас с вами нет ничего. А за вами, Михаил Витальевич, числится 40 квадратных метров. Нам четверым положено… Восемь умножить на четыре… Тридцать шесть (справка для самых юных читателей РП, ещё не изучивших таблицу умножения и Ярослава Городецкого 8*4=32)… Вот эти сорок квадратных метров смотрят, говорят: «Ребята, у вас больше учётной… У вас есть крыша над головой. Вам не положено… Вот если у нас будет 35, а нам положено 36, то тогда мы проходим, тогда мы получаем… Это всё равно гораздо мягче, чем федеральное законодательство. Губернатор сказал, мы не оставим на улице ни одного человека, у которого нет крыши.

Но если она есть и она соответствует учётной норме, ну, извините, мы не можем снять все фильтры и выступить, как благотворительная организация […]. Михаил Витальевич, я к сожалению, опаздываю на совещание к губернатору, вы разберитесь до конца».

Конец цитаты великого математика из МЧС.

Оказалось, что не положены ни сертификаты, ни жильё, тем, кто был прописан в другом месте, но жил последние годы в «утонувших» домах десятилетиями. Отказы от чиновников летят тем, кто построил дом, но не ввёл его в эксплуатацию.

У некоторых семей, как оказалось, дома, в которых они были зарегистрированы по месту жительства и растили детей, и вовсе давно были сняты с кадастрового учёта, в связи с негодностью для проживания. Людям должны были выделить новое жильё, но… по какой-то причине не сделали этого, а ликвидацию старого по документам, тем не менее, провели.

Нормативно-правовые акты Краснодарского края, принятые по следам произошедшей трагедии, судя по всему, эффективно защищают не пострадавших, а зарезервированный на берегах Кипра миллиард.

К огромному сожалению, это доказывает ещё раз, что Россия – страна, где материальные блага, включая помощь пострадавшим, планомерно распределяется в рамках высших социальных групп (в данном случае – откормленной за деньги налогоплательщиков чиновничьей братии).

Семьи с детьми, старики, как 66-летняя Евгения Чертан, о которой мы рассказали в нашей прошлой статье, должны метаться с «челобитными» по инстанциям и отфутболиваться, как мячики, по всё более и более надуманным причинам.

Напомним, что Евгения Петровна, обрастающая кредитами и просрочками, опрометчиво, как и многие «подтопленцы», подписала договор отчуждения пришедшего в непригодное состояние жилья и земли, на котором оно стоит, получив взамен сертификат.

Не имея возможности реализовать его в Апшеронском районе (читаем выше про стремительный рост цен), она выбрала себе скромное жильё в Туапсинском. А затем потянулись месяцы мытарств, издевательств и страданий.

Сначала было необходимо, чтобы появилось решение законодательного собрания. Затем должно было появиться соответствующее постановление. Затем на это постановление должен был наложить свою резолюцию вечно занятый на заседаниях со своим конгломератом бездельников Вениамин Иванович Кондратьев.

Документы не принимались и не принимались. В лицо женщине бросались обвинения в том, что она голословна и возможность приобретать жильё в Туапсинском районе вместо Апшеронского — её персональные домыслы. Ну, а тот факт, что в Апшеронском цены на «недвижку» взлетели до небес – её проблемы.

Назад, в затопленный дом, дороги уже не было. Он был по договору отчуждён, снесён, а место, цена на которое выросло вдвое, наверняка будет реализовано с максимальной выгодой для представителей краснодарской прослойки.

Удивительно, но сразу же после статьи на «Русской планете», с Евгенией Петровной оперативно связалась продюсер Первого канала краевого телевидения Евгения Ефимова. Вероятно, для журналистов из Москвы проблемы пожилой женщины, мечущейся по инстанциям и пытающейся спустя почти год после трагедии решить вопрос с жильём, более заметны.

А 5 сентября — через 10 месяцев и 11 дней после трагедии 24-25 октября 2018 года, когда она лишилась дома! — у краснодарской пенсионерки, не имеющей возможности платить за съём жилья и стоящей на пороге бомжевания, наконец, приняли документы.

Спасибо краснодарскому чиновничеству, протирающему штаны на заседаниях и совещаниях за шестизначиные зарплаты. Это «рекордная оперативность» при оказании помощи пострадавшим.

Евгения Петровна не одна. Сертификатов, словно «акций МММ», выдано много, сроки их действий истекают. И остальным жителям Апшеронского и Туапсинского района вскоре их можно будет использовать «по прямому назначению».

Расследование «Русской планеты» показало, что те, чьё жильё было признано непригодным, настоящие «счастливчики» по сравнению с теми, чьи дома оказались, якобы, пригодными, но нуждающимися в ремонте.

Судите сами. Вот заключение межведомственной комиссии, нагрянувшей в село Кривенковское Туапсинского района по адресу: улица Зелёная, дом 1. Согласно этому документу, дом нуждается всего лишь… в капитальном ремонте.

А вот так выглядят жилые помещения, которые, по мнению группы «экспертов», подлежат ремонту.

Что ж, может это и не плохо, если отремонтируют дом и пришедшие в ужасное состояние квартиры, избавив людей от необходимости скитаться по инстанциям, как Евгения Чертан, в отчаянной попытке получить новое жильё?

Но состояние большинства квартир и домов, признанных пригодными для проживания, аварийное. Дома могут рухнуть. И тогда кто-то из МЧС или аппарата губернатора обязательно принесёт на могилу детям игрушки, а родителям – цветы.

Ремонтировать дома и квартиры никто не собирается. И люди, которые ещё вчера жили в пунктах временного содержания, откуда их попросили убраться, взывают о помощи к бездействующему чиновничеству, давно отчитавшемуся перед президентом России о том, что «все нуждающиеся получили крышу над головой».

В таком положении находятся жители села Кривенковское Туапсинского района Краснодарского края, которые шлют главе муниципального образования Анатолию Владимировичу Русину полные мольбы и отчаяния письма.

В них жильцы домов № 1 и 2 по улице Зелёная буквально кричат о том, что обещанной помощи для пострадавших нет не то что бы в полном объеме, как доложено об этом президенту, а даже в минимальном.

Активист Татьяна Октябриновна Артемьева пытается достучаться до губернатора Краснодарского края Кондратьева, пытаясь объяснить, что дом № 1 по улице Зелёной находятся в зоне систематического затопления.

То есть? Первый этаж, где живут молящие о помощи жители села Кривенковское, затапливает не только во время стихийного бедствия, но и во время обыкновенного дождя. Под квартирами первого этажа находятся подземные воды, которые не уходят никуда в течение десятилетий.

В доме 1 по улице Зелёной в селе Кривенковское 1-ю, 2-ю, 3-ю, 16-ю, 17-ю, 18-ю, 31-ю, 32-ю, 33-ю, 58-ю квартиры затапливает до потолка. А ведь они признаны пригодными для проживания семей с детьми и подлежащими «ремонтно-восстановительным работам».

Ремонтным работам, которые, однако, пока никто не собирается проводить.

Губернатор, вы забыли выдать акваланги этим семьям или попросить господина Городецкого из МЧС прочитать этим людям роман Александра Беляева «Человек-амфибия», где главный герой (Ихтиандр) мог длительное время пребывать под водой.

Это письмо отправлено ровно полгода назад. В марте 2019 года. Отчаянный, чуть-чуть наивный крик людей о том, что им, их детям, их старикам негде жить.

Они не виноваты в том, что не понимают или не хотят понять, что губернатору, как и чиновникам Туапсинского района, как раз, есть, где жить. А Путин, на которого уповают люди, получив бодрый рапорт главы региона о том, что у всех подтопленцев есть крыша над головой, давно поставил галочку в графе «Выполнено». Вот только не крыша у них. А крышка.

В МЧС, похоже, не очень сочувствуют «ихтиандрам» из села Кривенковское.

Региональный министр по ЧС С.Е. Капустин шлёт Татьяне Октябриновне подробные отписки, напоминая о том, что, согласно решению всё той же межведомственной комиссии в квартирах дома № 1 по улице Зелёной села Кривенковское Туапсинского района Краснодарского края, всё в норме, ну а вопрос о сроках проведения ремонта? Он, конечно, не в компетенции МЧС.

Ну, а если что-то не нравится – можно обратиться в суд. Аналогичные отписки приходят из администрации района.

А самая любопытная многостраничная отписка пришла из администрации Краснодарского края, куда жители дома № 1 по улице Зелёной села Кривенковское Туапсинского района Краснодарского края, живущие в кошмарных условиях без электричества, просили либо выселить их, либо провести ремонт, либо выделить средства на его проведение жильцам. Параллельно сельчане пытались объяснить, что их дом находится в зоне регулярного затопления, где их, сколько ремонтов не проводи, топило, топит и будет топить, как не нужных собственному региональному и федеральному правительству котят.

Первый заместитель губернатора А.А. Алексеенко напомнил «ихтиандрам» о том, что комиссией принято решение признать дом, в котором воды на первом этаже поднимаются до потолка, пригодным для жилья, но нуждающимся в ремонте.

При этом выплаты на проведение ремонтно-восстановительных работ действующими нормативно-правовым актами Краснодарского края не предусмотрены. Ну, а границы зон подтопления и затопления Федеральным агентством водных ресурсов не определены, ввиду чего «принятие решения о переселении граждан из потенциальной зоны подтопления не представляется возможным».

Короче говоря, утонете – приходите.

Ну, а насчёт того, что света нет? Тут надо обратиться в ТСЖ с инфернально-издевательским названием «Рассвет». Они всё починят. И электричество в квартирах, где вода в дожди доходит до лампочек, наконец-то, дадут. И будет короткое замыкание.

По закону физики в этот момент там не должно остаться живых, что даст возможность руководству Краснодарского края забыть про этих надоедливых людей, которые просто хотят… не жить, а хотя бы выжить.

Есть ли выход у апшеронцев, туапсинцев, которые вынуждены скитаться по родственникам, знакомым, друзьям, залезать в кредиты, падать в долговые ямы, не имеющие дна?

Да. Выходить с одиночными пикетами. Что они и делают, требуя справедливости и ответов на свои вопросы.

А у редакции вопрос лишь один. Владимир Владимирович, почему люди, которые отчитались вам о том, что у пострадавших от наводнения в октябре 2018 года есть крыша над головой и взявшие под это дело миллиард, до сих пор не в тюрьме?

Но, похоже, он риторический.