Количество микробов зашкалило в шашлыке на развес из российских магазинов

Общество

Piqsels.com

В шашлыке из свинины, купленном в семи российских магазинах, выявили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Все проверенное мясо внесли в «черный список».

Исследование шашлыка провел Росконтроль. В нем участвовали образцы семи брендов: «Лента», «Магнолия», «МясновЪ», «О’Кей», «Перекресток», Globus и Selgros.

Мясо проверяли по более чем 40 параметрам, включая микробиологические и гистологические показатели, наличие антибиотиков и консервантов.

Во всех образцах, кроме Globus, показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой был превышен от 1,4 до 30 и более раз. В шашлыке из «Магнолии» и «Перекрестка» нашли кишечную палочку, у Globus есть сальмонелла в мясе.

В образцах Selgros и «Магнолия» обнаружили недопустимо высокое содержание фосфора. Это может свидетельствовать о наличии невыявленных фосфатов. Употребление продуктов с такими пищевыми добавками приводит к тому, что кальций «вымывается» из костей и возникает остеопороз.

В шашлыке под брендом «О’Кей» присутствуют консерванты, что не предусмотрено в данном виде продукции, говорится на сайте организации. По итогам исследования ни один образец не был рекомендован к покупке.

Ранее Росконтроль проверил лимоны, купленные в супермаркетах известных торговых сетей.