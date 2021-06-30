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Киев отменил штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию. Однако есть условие
30 июня, 2021 08:51
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Alexander RekunGlobal Look Press
Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому штрафы за въезд на территорию Украины из Донбасса через Россию отменяются.
В условиях закрытия или ограниченной работы КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных Киеву территорий.
Решение об отмене штрафов будет действовать в условиях действия карантина или на время блокировки контрольных пунктов въезда-выезда, пишут «Известия».
Штрафы за незаконный выезд составляли от 1,7 тысяч гривен (60 долларов) до 5,1 тысяч гривен (180 долларов). При повторном нарушении сумма увеличивалась в несколько раз.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский приехал на передовую в Донбассе.
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