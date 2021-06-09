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Политика
Владимир Зеленский приехал на передовую в Донбассе
9 июня, 2021 12:09
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс.
В ходе поездки президент Украины намерен посетить передовые позиции украинских военных, сообщает официальное интернет-представительство Владимира Зеленского. Он пообщается с бойцами, которые обстреливают мирные дома на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР,
Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной итогам второй годовщины на посту президента Украины, предложил решение вопроса судьбы Донбасса.
По словам Зеленского, в настоящий момент решение ситуации на Донбассе является приоритетной задачей. Одним из планов урегулирования этого вопроса может стать референдум по этой теме.
Ранее по теме: Владимир Зеленский хочет армию побольше
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