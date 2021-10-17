«Ходить пока не очень получается»: актриса Юлия Пересильд после возвращения на землю
Актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся с МКС, после посадки на Землю поделилась своими впечатлениями о полете в космос.
Актриса рассказала, что чувствует себя нормально. Приземлившись она начала «чувствовать вес тела». «Меня не тошнит, голова не болит, просто ходить пока не очень получается», - рассказала она.
Также Пересильд призналась, что ей грустно было расставаться с космосом, сообщает телеграм-канал «Пул N3».
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем и космонавтом Олегом Новицким на борту осуществил посадку 17 октября в 07:35 в степи Казахстана.
Вместе с киноэкипажем: актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко с Международной космической станции (МКС) вернулся биоэкипаж. Об этом рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов