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Наука и медицина
Вместе с киноэкипажем с МКС на землю вернулся биоэкипаж
17 октября, 2021 10:55
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Вместе с киноэкипажем: актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко с Международной космической станции (МКС) вернулся биоэкипаж. Об этом рассказал космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
Вместе с киноэкипажем космос были отправлены мухи-дрозофилы. Они пробыли на МКС также 12 дней и сегодня 17 октября их вернули на землю.
По словам Котова, сейчас ученые изучают, как мухи перенесли полет, пишут «Известия».
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем и космонавтом Олегом Новицким на борту осуществил посадку 17 октября в 07:35 в степи Казахстана.
Дмитрий Рогозин «всыпал» руководителю полетом МКС за «потерю ориентации».
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