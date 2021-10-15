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Происшествия
Дмитрий Рогозин «всыпал» руководителю полетом МКС за «потерю ориентации»
15 октября, 2021 18:26
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию с потерей ориентации станции и рассказал о реакции на произошедшее генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
«Ничего страшного», - рассказал Соловьев, пояснив, что МКС развернули на 57 градусов. Руководитель полетом также отметил, что Рогозин уже «всыпал» ему за потерю ориентации станции, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». Внештатная ситуация была успешно устранена.
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