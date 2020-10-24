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Исследоватли Аналитического центра Московского государственного университета обнаружили в пробах воды, взятых на побережье Камчатки, продукты распада высокотоксичного ракетного топлива гептила. Речь идет о следах нитрозодиметиламина и тетраметил-2-тетразена, сообщает YouTube-канал «Редакция».

Пробы были собраны в сентябре 2020 года. Команда «Редакции» отдала их на исследование в несколько лабораторий. В химлаборатории МГУ подчеркнули, что данные вещества не могли появиться самостоятельно в естественной среде. Это ставит под сомнение приоритетную версию следственного комитета о том, что причиной экологической катастрофы на Камчатке является природное загрязнение.

Напомним, в конце сентября серферы пожаловались на ухудшение здоровья после заплывов в Тихом океане на Халактырском пляже. Позже местные жители опубликовали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых морских обитателей. В Авачинской бухте оказались мертвы 95% животных.