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Избиратель из Москвы пришёл на участок с енотом Томом
17 сентября, 2021 23:53
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ru24.net
Московский житель захотел прийти на выборы в Госдумы вместе с питомцем, вероятно, следуя рекламной кампании «Выбираем вместе». Мужчина принёс в УИК домашнего енота по кличке Том.
Животное испугалось нового здания и сбежало от хозяина.
Около десяти минут сотрудники полиции и все присутствовавшие пытались поймать зверька. Наконец енота словили и передали хозяину.
О том, как прошёл первый день выборов в Москве и Санкт-Петербурге – читайте в новостных материалах «Русской планеты».
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