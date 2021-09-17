«Карусели», подставы и сломанные КОИБы: чем запомнится первый день голосования в Питере

Политика

В Санкт-Петербурге подошёл к концу первый день единого дня голосования. Были и «карусели», и внезапные поломки КОИБов и массы бюджетников.

В 15 часов в центре Петербурге остановили женщину: в её сумке оказалось 100-150 бюллетеней. На горожанку с торчащими из портфеля бумагами обратила внимание полиция. По словам члена территориальной избирательной комиссии Владимира Молодожени, рядом с ней был мужчина, который попросил не задерживать эту женщину. По информации «Ротонды», это была воспитатель детского сада Любовь Андреевна Зенькова, которая спешила отнести бюллетени начальнице, заведующая этого детского сада Наталии Меньшиковой — председателю участковой комиссии №2189 которая забыла их в детском саду. Слова Зеньковой Меньшикова не подтвердила, однако попросила оставить коллегу в покое.

Чуть позже, после 17 часов, был задержан юноша на Петроградской стороне на участке №1615. По словам наблюдателей, он хотел вбросить в урну 8 бюллетеней вместо 4. Журналистам и наблюдателям молодой человек сказал, что четыре лишних бюллетеня он забрал в запечатанном виде по просьбе женщины из Автово. На этом же участке были зафиксированы попытки вбросов за дочь спикера ЗакСа Марину Лыбаневу и яблочника Бориса Вишневского.

Член территориального избиркома в Центральном районе Дмитрий Наумов сообщил «Ротонде», что пресёк попытку фальсификации выборов на участке №2183. По его словам, в здание заявилась сплоченная группа молодых людей, среди которых была девушка с несоответствующим участку адресом регистрации. Когда начались проверки, молодые люди как будто передумали голосовать.

Член избирательной комиссии №2188 от Партии роста Татьяна Косинова поделилась наблюдениями о том, как на её участок заявились 17 человек, не имеющих нужной регистрации в паспортах. Эти люди, по её словам, утверждали, что проживают на Гангутской,1, они притворились жителями музея обороны Ленинграда.

Помимо «каруселей», были случаи с поломкой КОИБов. Леноблизбиркомполучил уведомление о том, что на участке во Всеволожске сломался КОИБ и о том, что комиссия не допустила наблюдателя на участок, потребовав прописку в 47 регионе.

Ранее была развеяна мысль о том, что в Санкт-Петербурге могли быть вбросы от курсантов.