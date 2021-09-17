Общественная палата Петербурга опровергла факт вбросов от курсантов
Мониторинговая группа Общественной палаты заинтересовалась очередями молодых людей, которые могли вбрасывать бюллетени на нескольких УИК одновременно. Люди в спортивных костюмах были замечены на участках в Центральном районе.
«Карусель» заподозрили наблюдатели и направили жалобу в Общественную палату. Там установили, что на голосование пришли курсанты в гражданской одежде. Появление ребят на нескольких участках объяснили тем, что на одном из избирательных участков для курсантов не нашлось бюллетеней с их фамилиями – просто не было в списках.
Выборов в Санкт-Петербурге продолжатся три дня (с 17 по 19 сентября). Жители города будут выбирать депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва и депутатов Законодательного собрания Петербурга VII созыва. Более того, в МО Автово и повторно в МО Ланское петербужцы выбирают депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Петербурга.
Всего в Северной столице работают 1 940 участков, яростных нарушений пока не зафиксировано.
Тем временем, в соцсетях спорят по поводу дистанционного голосования Владимира Путина. Показанную на телевидении запись пользователи Рунета считают «консервами».