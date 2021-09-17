«Постанова» от Путина: электронное голосование президента РФ оказалось фальшивым
Видео с голосующим президентом РФ Владимиром Путиным, которое показали российские телеканалы, является постановочным. Такое предположение сделали пользователи соцсетей и для этого есть причины.
Сегодня, 17 сентября, президент якобы принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы. Свой голос он отдал удаленно, с помощью электронной дистанционной системы. Процесс волеизъявления Путина был показан на телеканалах, также есть видеоролики в сети.
При этом оказалось, что в видео с голосующим президентом есть некоторая несостыковка. Часы на руке президента показывают десятое число месяца. Исходя из этого в социальных сетях предположили, что россиянам продемонстрировали так называемую «консерву». То есть видео с Путиным на самом деле было записано 10 сентября. Голосование за кандидатов в Госдуму стартовало только 17 сентября. Как именно в таком случае проголосовал президент – неизвестно.
На странности с часами Путина обратило внимание издание Znak.com.