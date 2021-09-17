Миллион электронных голосов и сумбурные возмущения коммунистов – первый день выборов в столице

Политика

В первый день выборов в Москве дистанционно проголосовали миллион жителей города. Коммунисты борются за своих кандидатов и бдят за выборами вместе с другими наблюдателями.

Всего на онлайн-голосование записались более двух миллионов человек (2 014 765). Это треть от общего числа избирателей, заверил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Как и в Санкт-Петербурге, в Москве в Общественный штаб поступали регулярные жалобы на нарушения хода выборов. Больше всего обеспокоены коммунисты, которые считают, что ущемлены права их кандидата Дениса Парфенова.

В штабе на эти заявления отреагировали холодно, назвав сообщения представителей партии слишком размытыми. «У меня просьба к нему: если все-таки нарушения есть, то детализируйте, что конкретно, какое надомное голосование, какой участок, что не понравилось с урнами, что при выдаче бюллетеней. Если будет конкретика, нам гораздо быстрее и эффективнее будет разобраться», – ответила заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова.

КПРФ после выборов планирует провести в Москве три митинга кряду, чтобы выступить открыто против всех нарушений на выборах в Москве.

«20-го и 21-го все будет зависеть от ситуации. Сегодня мы получаем много фактуры о нарушениях, вбросах, фальсификациях, — сказал заведующий по протестной работе московского горкома партии и кандидат в депутаты Павел Иванов, — Если выборы все же украдут, народ выйдет даже в рабочие дни, а мы тем более. А если партия жуликов и воров наберет 10 процентов, то явно никто не выйдет — все будут праздновать».