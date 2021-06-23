Из прививочных пунктов пропала вакцина от коронавируса
В Москве приостановлена запись на вакцинацию российской вакциной «КовиВак».
Препарат временно закончился в городских прививочных пунктах. Как говорят власти, ожидается поставка Минздравом следующей партии. При этом подробности сложившейся ситуации не сообщаются.
Как заявил представитель Центра имени Чумакова, поставки препарата «идут в соответствии с графиком». До конца июня собираются произвести ещё миллион доз этой вакцины, пишут «Открытые медиа».
В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», «КовиВак» — цельновирионная вакцина. В таких препаратах, как правило, используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы.
Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что не сделавшего прививку сотрудника компании можно отстранить от работы. По его словам, если у человека нет объективных причин для невакцинации, то он может быть отстранен от работы без сохранения зарплаты.