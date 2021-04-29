Индия уже несколько дней подряд обновляет мировой рекорд по суточному приросту COVID-19

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Индия уже несколько дней подряд обновляет рекорды по суточному приросту случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Минздрав страны, за прошедшие сутки в Индии 379 257 человек заразились COVID-19. Это очередной индийский мировой рекорд суточного прироста заболевших.

Более 3,6 тысячи человек скончались за последние 24 часа, это также максимальный показатель с начала пандемии.

За все время пандемии в Индии зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 15 млн пациентов. Зафиксировано 204 тысячи летальных исходов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Крематории Индии не справляются с количеством погибших и работают круглосуточно. В больницах не хватает мест и оборудования для лечения пациентов.

Индия установила мировой антирекорд. За сутки выявлено чудовищное число заражений коронавирусом.