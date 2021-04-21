Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
В Индии выявили еще одну мутацию коронавируса
21 апреля, 2021 09:53
1 мин
1 мин
Pixaabay
В Индии выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.
Новая мутация коронавируса выявлена в штате Западная Бенгалия. Индийские специалисты займутся изучением мутации, чтобы понять, насколько она опасна, пишет «РИА Новости».
Ранее в Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией.
В Минздраве Индии уточнили, что штаммы пока обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых индийских штатах.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку