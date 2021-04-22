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Индия установила мировой антирекорд. За сутки выявлено чудовищное число заражений коронавирусом
22 апреля, 2021 12:48
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Pixabay
Индия установила мировой антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сегодня сообщило индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.
За прошедшие сутки в Индии заразились коронавирусом 314 835 человек – это абсолютный мировой рекорд. Общее число инфицированных достигло 15 930 965.
Число летальных исходов за последние сутки увеличилось на 2 104 и составило 184 657.
Представители органов здравоохранения Индии заявили, что они находятся в кризисе. Большинство больниц переполнены, заканчивается кислород, не хватает кроватей для пациентов.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в США - 297 430 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает агентство Reuters.
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