Индия установила мировой антирекорд. За сутки выявлено чудовищное число заражений коронавирусом

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Индия установила мировой антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сегодня сообщило индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

За прошедшие сутки в Индии заразились коронавирусом 314 835 человек – это абсолютный мировой рекорд. Общее число инфицированных достигло 15 930 965.

Число летальных исходов за последние сутки увеличилось на 2 104 и составило 184 657.

Представители органов здравоохранения Индии заявили, что они находятся в кризисе. Большинство больниц переполнены, заканчивается кислород, не хватает кроватей для пациентов.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в США - 297 430 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает агентство Reuters.

В Индии выявили еще одну мутацию коронавируса.