Губерниев связал допинговый скандал с претензией наших пловцов на Олимпиаде на «россыпь золотых медалей»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал допинговое дело против российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева накануне Олимпиады.
Напомним, 14 июля FINA сообщила об отстранении Андрусенко и Кудашева от соревнований на Олимпийских играх в Токио за нарушения антидопинговых правил, хотя информация была весной 2020 года.
«Совпадение? Не думаю», - заявил Губерниев в своем Telegram-канале. По его словам, каждый раз все эти допинговые скандалы в отношении наших спортсменов возникают именно накануне чемпионатов и Олимпиад. Он отметил, что сейчас, возможно, собралась самая талантливая за всю историю России команда пловцов, которая может конкурировать с американцами, австралийцами и китайцами. И вот тут сразу появляется якобы допинговая проблема, причем подняли историю давно минувшую накануне Олимпийских игр.
Губерниев связал этот скандал с тем, что российские молодые пловцы «смогут выбить почву из-под ног конкурентов» и будут претендовать «на россыпь золотых медалей».
Дмитрий Губерниев жестко «прошелся» по российским гребцам после «залета» на допинге.