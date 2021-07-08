Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на увольнение Станислава Черчесова
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.
По словам Губерниева увольнение назревало, однако именно пресс-конференция стала последней каплей. «Пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно, и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта», - резюмировал комментатор.
Он поблагодарил в своем Telegram-канале Черчесова за работу и пожелал ему раскрыться по-новому в каком-нибудь клубе или на телевидении. В публичных выступлениях теперь уже бывшему главному тренеру сборной России Губерниев посоветовал брать пример с него – «подлинного мастера мирового прямого эфира».
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