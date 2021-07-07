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Дмитрий Губерниев жестко «прошелся» по российским гребцам после «залета» на допинге
7 июля, 2021 14:27
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Pixabay
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на сообщение о том, что в пробах двух гребцов из сборной России обнаружили мельдоний перед Олимпиадой в Токио.
«Когда эта дичь уже закончится?», - задает риторический вопрос Губерниев. Комментатор эмоционально предлагает «развивать национальный вид спорта - ходьба по граблям с элементами академической гребли».
Особенно неприятно «залет» спортсменов выглядит на фоне того, что на международных соревнованиях россияне вынуждены выступать без флага и гимна России. Получается, что мы в очередной раз сами подтверждаем правильность таких ограничений.
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