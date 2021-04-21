Голодающего в тюрьме Алексея Навального «объедают» многочисленные комары

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, который 31 марта объявил голодовку в колонии, рассказал через адвокатов о своём самочувствии.

Как следует из сообщения в Instagram политика, на минувших выходных, когда его перевезли в тюремную больницу и несколько раз из-за этого обыскивали, ему было «плоховато». В настоящее время им «можно пугать детей, отказывающихся есть», а его сторонники, увидев его, «посмеялись» бы. «Ходит, пошатываясь, скелет по камере…», - написал Навальный. По его словам, в камере на стене и потолке сидят комары, которые «прикончат человека быстрее любой голодовки».

Оппозиционер также сообщил, его адвокат рассказал об «огромной поддержке» людей. «и в России, и по всему миру».

Ранее сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили о проведении новой акции в поддержку политика на фоне ухудшения его здоровья.