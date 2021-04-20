ЕСПЧ потребовал от российских властей рассказать об условиях содержания больного Навального

Политика

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу российского оппозиционера Алексея Навального на условия содержания в колонии.

Российские власти должны сообщить, соответствуют ли условия содержания праву Навального на жизнь, как последствия прошлогоднего отравления влияют на его состояние здоровья, существуют ли объективные препятствия для того, чтобы не исполнить решение Страсбурга, потребовавшего в феврале текущего года освободить Навального.

От российского правительства ждут ответов до 12 июля. Как сообщил руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев, не исключено, что запрос ЕСПЧ российским властям стал причиной того, что Навального ранее перевели в тюремную больницу, пишут «Открытые медиа».

Напомним, администрация исправительной колонии в Покрове пытается «дискредитировать» голодовку оппозиционера Алексея Навального.

В сообщении в соцсетях политика говорится, что ему подкладывают в карманы конфеты, чтобы затем «найти» при обыске.