У Алексея Навального в колонии отнимаются руки и ноги

Политика

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в медсанчасти исправительной колонии в Покрове, с ним в помещении еще один человек из его отряда.

Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова. По ее словам, защите не известно о ситуации с предполагаемым туберкулезом и COVID-19 в исправительном учреждении. Михайлова отметила, что, не смотря на боли, Навальный ходит сам «превозмогая боль», так как «никто тебе помогать не будет». Адвокат также сообщила, что у оппозиционера «сейчас появились неврологические симптомы, касающиеся онемений рук, ног».

Голодовку политик прекращать не собирается, сообщает РИА «Новости».

Напомним, администрация исправительной колонии в Покрове пытается «дискредитировать» голодовку оппозиционера Алексея Навального.

В сообщении в соцсетях политика говорится, что ему подкладывают в карманы конфеты, чтобы затем «найти» при обыске.