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Политика
Соратники Навального организуют митинг на фоне ухудшения здоровья политика
18 апреля, 2021 14:24
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Соратники Навального организуют митинг на фоне стремительного ухудшения здоровья политика
Соратники оппозиционера Алексея Навального, к которому не допускают медиков в колонию, объявили о проведении национального митинга 21 апреля. Заявление об этом они разместили на канале политика в Telegram.
«Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в этот день. Три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Каждый сейчас может сделать что-то», - говорится в сообщении.
Врачи Алексея Навального просят допустить их к политику в тюрьму, так как состояние здоровья оппозиционера ухудшилось и возможна остановка сердца, передает «Эхо Москвы».
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