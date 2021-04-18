Соратники Навального организуют митинг на фоне ухудшения здоровья политика

Политика

Соратники оппозиционера Алексея Навального, к которому не допускают медиков в колонию, объявили о проведении национального митинга 21 апреля. Заявление об этом они разместили на канале политика в Telegram.

«Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в этот день. Три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Каждый сейчас может сделать что-то», - говорится в сообщении.

Врачи Алексея Навального просят допустить их к политику в тюрьму, так как состояние здоровья оппозиционера ухудшилось и возможна остановка сердца, передает «Эхо Москвы».