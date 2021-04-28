Новости – Люди
Люди
Голландец на велосипеде хотел попасть в Беларусь «за лучшей жизнью». Однако что-то пошло не так
28 апреля, 2021 07:26
1 мин
1 мин
Pixabay
Гражданин Нидерландов хотел попасть в Беларусь «в поисках лучшей жизни». Однако белорусские пограничники задержали его на границе с Литвой.
Голландец пытался на велосипеде нелегально проникнуть на белорусскую территорию через лесной массив. После задержания 48-летний мужчина рассказал, что хотел таким образом попасть в Беларусь или Россию в поисках «лучшей жизни». Однако он не смог въехать официально, сообщает «TUT.BY».
Голландцу грозит штраф и депортация. Ему запретят въезд на территорию республики в течение 5 лет и «лучшую жизнь» он теперь долго не увидит.
Белорусские таможенники не пропустил в страну биты из Украины.
Ранее по теме: Министр обороны Беларуси рассказал о попытке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку