Голландец на велосипеде хотел попасть в Беларусь «за лучшей жизнью». Однако что-то пошло не так

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Гражданин Нидерландов хотел попасть в Беларусь «в поисках лучшей жизни». Однако белорусские пограничники задержали его на границе с Литвой.

Голландец пытался на велосипеде нелегально проникнуть на белорусскую территорию через лесной массив. После задержания 48-летний мужчина рассказал, что хотел таким образом попасть в Беларусь или Россию в поисках «лучшей жизни». Однако он не смог въехать официально, сообщает «TUT.BY».

Голландцу грозит штраф и депортация. Ему запретят въезд на территорию республики в течение 5 лет и «лучшую жизнь» он теперь долго не увидит.

Белорусские таможенники не пропустил в страну биты из Украины.