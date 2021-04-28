Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Голландец на велосипеде хотел попасть в Беларусь «за лучшей жизнью». Однако что-то пошло не так

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 07:26
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 07:26
1 мин
Pixabay
Pixabay

Гражданин Нидерландов хотел попасть в Беларусь «в поисках лучшей жизни». Однако белорусские пограничники задержали его на границе с Литвой.

Голландец пытался на велосипеде нелегально проникнуть на белорусскую территорию через лесной массив. После задержания 48-летний мужчина рассказал, что хотел таким образом попасть в Беларусь или Россию в поисках «лучшей жизни». Однако он не смог въехать официально, сообщает «TUT.BY».

Голландцу грозит штраф и депортация. Ему запретят въезд на территорию республики в течение 5 лет и «лучшую жизнь» он теперь долго не увидит.

Белорусские таможенники не пропустил в страну биты из Украины.

Ранее по теме:  Министр обороны Беларуси рассказал о попытке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко
Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
Нидерланды
Общество
Пограничники
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!