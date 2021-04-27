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Белорусские таможенники не пропустил в страну биты из Украины
27 апреля, 2021 14:41
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Pixabay
Брестские таможенники не пропустили в Беларусь биты, следовавшие из Украины. Об этом сообщает пресс-служба белорусской таможни.
В грузовом автомобиле, который следовал из Украины таможенники обнаружили 500 бит. Водитель предоставил документ, где товар был заявлен как сувенирная продукция.
Сотрудники таможни с назначением бит не согласились и товар изъяли до решения суда, сообщает «TUT.BY».
Биты признали холодным оружием, перемещение которого через границу возможно только при наличии разрешительных документов.
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