Белорусские таможенники не пропустил в страну биты из Украины

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Брестские таможенники не пропустили в Беларусь биты, следовавшие из Украины. Об этом сообщает пресс-служба белорусской таможни.

В грузовом автомобиле, который следовал из Украины таможенники обнаружили 500 бит. Водитель предоставил документ, где товар был заявлен как сувенирная продукция.

Сотрудники таможни с назначением бит не согласились и товар изъяли до решения суда, сообщает «TUT.BY».

Биты признали холодным оружием, перемещение которого через границу возможно только при наличии разрешительных документов.

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