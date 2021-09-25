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Геннадий Зюганов призвал Владимира Путина сделать «разворот» в пенсионной реформе
25 сентября, 2021 18:36
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным призвал вернуться к прежнему пенсионному возрасту.
Зюганов высказал поддержку действиям главы государства по развитию страны. При этом он призвал Путина вернуть прежний возраст выхода на пенсию. По его мнению, это показатель для мужчин должен составлять 60 лет, а для женщин - 55.
Предложение о пенсионном возрасте поддержал и председатель «Справедливой России - Патриотов - За правду» Сергей Миронов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Встреча с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму, проходит в режиме видеоконференции.
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