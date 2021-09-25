Владимир Жириновский предложил восстановить ссылки в России. Владимир Путин идею оценил
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить в России «ссылку». По его мнению, такая практика поможет обеспечить трудовыми ресурсами отдаленные районы страны.
Жириновский вспомнил нашумевшую историю с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которые устроили драку в центре Москве. «Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь.
Там и футбол можно было бы поднять. Сибирь со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счет ссыльных», — сказал политик.
Президент России Владимир Путин оценил предложение. Он отметил, что «ссылка» - это не наш метод, а в Сибири и на Дальнем востоке нужны специалисты, а не те, кто бегает и пустословием занимается, пишет «РИА Новости».
Владимир Путин призвал партии «отвечать» за все данные предвыборные обещания.