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Политика
Владимир Путин призвал партии «отвечать» за все данные предвыборные обещания
25 сентября, 2021 17:17
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами партий призвал выполнить все предвыборные обещания.
По словам Путина, не важно, кто в какой партии состоит. Однако «все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», - приводит слова главы государства телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, голосование проходило с 17 по 19 сентября. Победила партия «Единая Россия» - она набрала 49,82% голосов. В нескольких регионах жители получили возможность проголосовать онлайн. Этим воспользовался сам президент.
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