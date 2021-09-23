Путин 27 сентября поставит точку в вопросе с депутатскими мандатами Шойгу и Лаврова
Источник в Кремле рассказал, что президент России Владимир Путин 27 сентября поставит точку в вопросе перехода в Госдуму министра обороны России Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова. Встречу главы государства с ними подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Шойгу и Лавров входили в пятерку федерального списка «Единой России». Беседа с ними запланирована на 27 сентября.
«Встречи действительно планируются», - сказал Песков. Его слова приводит РБК.
Перед этим Путин встретится с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.
Ранее Песков заявлял, что Шойгу и Лавров сами решат, переходить ли им в Госдуму.
Напомним, голосование проходило с 17 по 19 сентября. Победила партия «Единая Россия» - она набрала 49,82% голосов.
В нескольких регионах жители получили возможность проголосовать онлайн. Этим воспользовался сам президент. Во время голосования на часах Путина стояла неправильная дата - Кремль объяснил странности.