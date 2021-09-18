Новости – Политика
Политика
Кремль попытался объяснить странности в часах президента Путина во время голосования
18 сентября, 2021 15:14
1 мин
1 мин
Dmitry Golubovich/Russian Look
На часах президента РФ Владимира Путина стояла неправильная дата во время голосования потому, что он этой пункцией не пользуется. Такое объяснение дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Даты не совпадают, просто потому что президент не устанавливает дату на своих часах», - заявил Песков.
По словам пресс-секретаря, Путин просто «не обращает внимание» на дату на часах и не пользуется этой функцией, передаёт Telegram-канал «Подъём».
Ранее телеканалы показали видеоролик о том, как президент голосует на выборах в Госдуму. При этом на часах президента было указано неправильное число. Возникло подозрение, что голосование президента на кадрах было фальшивым.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости