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Москвичей предупредили об ответственности за участие в акции КПРФ и подогнали автозак
25 сентября, 2021 15:08
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Полиция Москвы предупредила об ответственности участников несогласованных акций протеста, которые анонсированы КПРФ на 25 сентября в столице.
Полицейские предупредили собравшихся на Пушкинской площади людей о незаконности несогласованной с властями Москвы акции. На месте дежурят несколько десятков правоохранителей, стоят два автозака.
Сотрудники полиции с помощью громкоговорителей предупредили людей о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Также собравшихся попросили соблюдать социальную дистанцию, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Поводом для проведения акции протеста стало несогласие КПРФ с итогами выборов депутатов Государственной Думы.
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