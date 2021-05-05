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ФСБ уничтожила данные по делу о подготовке заговора против Александра Лукашенко

Антон Мельников
5 мая, 2021 15:16
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 15:16
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Белорусский политолог Александр Федута, который обвиняется в подготовке госпереворота в Беларуси и покушения на президента Александра Лукашенко, был задержан в Москве благодаря камерам видеонаблюдения. Именно с помощью камер оперативникам ФСБ удалось установить его местонахождение. При этом все записи уже уничтожены. Об этом рассказал источник в силовых структурах РФ агентства «ТАСС».

«Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным по периметру одного из дворов Тверского района Центрального административного округа Москвы, сотрудникам российских силовых ведомств удалось получить информацию о том, где именно Александр Федута снимал квартиру», - сообщил источник.

Он пояснил, что передвижения заговорщика сотрудникам ФСБ удалось вычислить после того, как Федута вышел из такси и направился в съемную квартиру недалеко от станции метро »Белорусская«.

Источник отметил, что все видеозаписи с передвижениями белорусского политолога, который обвиняется в заговоре, были уничтожены передаёт «ТАСС».

Напомним, в середине апреля Александр Лукашенко заявил, что на него и членов его семьи готовилось покушение. Организаторами президент назвал политолога Александра Федуту, юриста Юрия Зенковича и главу оппозиционной политической партии «БНФ» Григория Костусева. При этом, по словам Лукашенко и силовых структур Беларуси, покушение и попытка госпереворота были спланированы при содействии спецслужб и руководства Соединённых Штатов. В итоге сотрудники ФСБ РФ задержали заговорщиков в Москве. Позднее на белорусском телевидении вышел фильм в котором Федута, Зенкович и Костусев признали свою вину. Также были раскрыты планы по свержению и захвату власти в стране.

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ФСБ
Александр Лукашенко
Беларусь
Видеонаблюдение
Переворот
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