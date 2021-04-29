Собиравшиеся нейтрализовать Александра Лукашенко заговорщики раскрыли свои планы

Политика

По белорусскому телеканалу ОНТ был показан фильм «Убить президента». В нем задержанные по делу о подготовке госпереворота сознались в преступном замысле и планировании покушения на Александра Лукашенко. Также заговорщики сообщили детали своего плана по смещению госвласти в республике.

Согласно представленной в фильме переписке задержанного адвоката Юрия Зенковича с одним из соучастников, заговорщики предлагали «перейти на строну народа» всем командирам воинских частей. Для обозначения ««свой - чужой» перешедшим на строну народа»» силовикам необходимо было обзавестись флагом бело-красно-белого цвета, а также повязать на предплечье белую повязку.

Через «радикалов на местах» заговорщики собирались захватить органы власти и правительственный квартал в белорусской столице. Тут же, в Минске планировалось объявить о создании «Революционного комитета Беларуси» (РКБ).

Также из переписки Зенковича следует, что первой задачей созданного РКБ было издание постановления об освобождении всех политзаключенных. Сторонники РКБ должны были направиться к СИЗО в нескольких городах Беларуси и вызволить содержащихся там людей. В случае оказания сопротивления со стороны руководства тюрем, стены учреждений планировалось стены и провести штурм.

«После освобождения всех соратников по революции, мы их вооружаем и создаем силовое крыло РКБ - Белорусскую повстанческую армия», - цитирует продемонстрированную переписку «ТАСС».

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение. Организаторами он назвал белорусского политолога Александра Федута, адвоката Юрия Зенковича и главу оппозиционной партии БНФ Григория Костусева. При этом, по словам Лукашенко и белорусских силовых структур, покушение и попытка госпереворота были спланированы при содействии американских спецслужб и руководства США. В итоге организаторы были задержаны в Москве силами российской ФСБ. В том же фильме ОНТ Федута, Зенкович и Костусев признали свою вину.