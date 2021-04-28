Заговорщики признались в планах убить Александра Лукашенко и раскрыли связи с США

Политика

Арестованные по делу о подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко и планировавшие устроить госпереворот сознались в преступном замысле. Об этом они сообщили в фильме «Убить президента», который был показан в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По словам одного из организаторов покушения, адвоката Юрия Зенковича, перед заговорщиками было три задачи. Во-первых, необходимо было нейтрализовать президента. Для этой цели арест Лукашенко, а также «интернирование или физическое устранение». Во-вторых, планировалось «блокирование» силовых подразделений, которые могли оказать сопротивление. Третьей задачей стояло «занятие символических объектов города».

«Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор», - сообщил Зенкович.

Также свою вину признал глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Он отметил, что «дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры».

«Для меня было уже преступлением то, что меня, во-первых, втянули в этот разговор (о заговоре и перевороте - прим.) люди», - рассказал он.

Третий фигурант дела, политолог Александр Федута, подтвердил, что «обсуждался вопрос о возможности в случае реализации заговора занятия ряда учреждений». Он пояснил, что заговорщики обсуждали планы захватить «медиа», узлы связи и допускали отключение интернета «на некоторое время».

«Я признаю себя виновным в участии в заговоре«, - заявил он.

Также Зенкович рассказал о живущем в Соединенных Штатах человеке, который был одним из участников заговора и использовал адвоката для своих целей. Речь идет о Дмитрии Щигельском. По словам Зенковича, Щигельский лишился карьеры 20 лет назад из-за того, что напиал статью про Лукашенко, передает «ТАСС».

«Думаю, что его мотивацией было вернуться в Беларусь, заняться политической карьерой», -сообщил адвокат. - «Я признаю себя виновным в том, что я по сути был использован Щигельским как технический человек, который организует zoom-конференцию, обсуждения, переписку».

Напомним, 17 апреля белорусский президент заявил, что в Москве были задержаны лица, которые якобы готовили покушение на его членов семьи. В свою очередь российские спецслужбы сообщили, что задержанные готовили «военный переворот» и «физическое устранение» Лукашенко.