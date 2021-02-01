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Фильм «Дворец для Путина» за девять дней посмотрели 17% населения России

Артем Денисов
1 февраля, 2021 00:01
2 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 00:01
2 мин
"дворец" Путина
Navalny.com

Исследовательская компания Mediascope оценила аудиторию фильма «Дворец для Путина», который был создан российским оппозиционером Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Фильм-расследование был опубликован на YouТube 19 января. За первые девять дней охват аудитории фильма составил 21,2 млн россиян старше 12 лет, или 17% населения страны. Mediascope отмечает, что посчитаны и те, кто смотрел фильм целиком, и те, кто включил его всего на несколько секунд.

Более 30 секунд фильм о «дворце» смотрели 15 млн россиян старше 12 лет (12% населения), более двух минут — 11,6 млн жителей России (10% населения). Весь фильм продолжительностью около двух часов до конца досмотрели 3,4 млн человек (3% населения страны), сообщает РБК.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, согласно которому, Владимиру Путину принадлежит особняк на черноморском побережье. Материал был опубликован 19 января, за 10 дней число просмотров превысило 100 тысяч.

29 января Telegram-канал Mash опубликовал другой материал, из которого следует, что внутри «дворец» Путина находится в стадии серого бетона и сделаны только фасадные работы.

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