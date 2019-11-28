М11 — дорога в никуда?

«Приятно отметить, что проекты такого масштаба мы не только планируем, но и реализуем задуманное», — с ироничной улыбкой заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с руководителями областей, по которым проходит открытая 27 ноября трасса М11.

«Когда мы концентрируемся и работаем слажено, мы достигаем результата!» — продолжил российский лидер. «Это хороший пример часто-государственного партнёрства. Все работали, как одна команда на результат».

«Результат, которого мы ждали»

Владимир Путин сделал акцент на том, что ничего подобного в истории отечественного строительства дорог ещё не было. Давайте по-честному и без лишней скромности: подобного не было в истории мирового дорожного строительства.

Разговоры о том, что необходима новая хорошая дорога, связывающая Москву и Санкт-Петербург, пошли на заре века. Принципиальное решение о начале строительства было принято примерно в 2005 году. Начали строить в 2011-м. Работали целых 8 лет. Стоимость одного метра новой трассы составляет ≈ 1 млн рублей. На проект потрачено 520 млрд рублей. Из них 148 миллиардов были вложениями частного инвестора.

Зачем была нужна дорога М11?

О пропускной способности старой трассы М10, именуемой в шедеврах русской литературы «Петербургским трактом», народ давненько слагает анекдоты. Дорога, появившаяся около двух столетий назад, демонстрирует «убийственную» пропускную способность. М10 проходит через 65 населённых пунктов, где стоят камеры. Выбор небольшой:

либо «тошниться», выжимая — где будет получаться! — максимум 79 км/ч (60 разрешённых официально + 19 «ненаказуемых») и доезжать из Москвы в Питер за 9-10 часов, истрепав нервы.

либо использовать альтернативные способы перемещения между столицами.

Как добраться из Москвы в Питер без машины?

Обычный поезд из Москвы в Санкт-Петербург едет 8-9,5 часов. Самый экономичный вариант (плацкарт) обойдётся в 1503 рубля.

Сапсан из Москвы в Питер домчит значительно быстрее. Скоростной поезд идёт 3,5 часа.

Цена билетов на «Сапсаны» такая, что дешевле и быстрее добраться до аэропорта и лететь в Питер лоукостом.

Но вернёмся к нашей платной и долгожданной дороге М11.

Что можно сказать про темпы строительства, с которыми возводилась скоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург?

Если разделить протяжённость трассы М11 (684 км) на количество лет (8), то получается, что в год к ней прибавляли примерно 85,5 километров.

В нашей великой стране с огромными мощностями, возможностями и ресурсами ежегодно получалось создавать 85,5 километров. Много это или мало? Если не вдаваться в подробности строительства хайвеев в «загнивающих Европах», можно обратиться к опыту ментально близких нам китайских товарищей.

В КНР за последние 3 десятилетия китайцы строили свои дороги со средней скоростью в 4750 километров в год. Это ≈ 400 км в месяц. Если бы вспомнить о том, что распил бюджетных средств не является основной задачей строительства дороги М11, а китайцы живут на свете не только для того, чтобы методично уничтожать русский лес и осваивать российские территории, то получится, что именно им стоило бы доверить возведение новой скоростной магистрали.

У жителей Поднебесной ушло бы на строительство М11 примерно 50 дней.

Это если дать китайцам карт-бланш и сбросить со счетов пресловутую российскую бюрократию. Но если сбросить её со счетов, то какой смысл в существовании чиновников-бюрократов? Всех тех, кто затягивал на годы строительство столь необходимой автолюбителям магистрали.

А затягивать было чем. Ну, например? Процессами бесконечного согласования. Проработкой множества концессионных соглашений, вариантов которых для каждого отдельно взятого участка дороги нужно было не один и не два. Коррекцией проектно-сметной документации. Получением результатов всех видов экспертиз. Распределением и перераспределением бюджетного финансирования. Изменением макроэкономической ситуации.

Тех, кто подумал, что вчера состоялась окончательная и бесповоротная «сдача в эксплуатацию» скоростной магистрали М11, спешим разочаровать. Реализованы 7 из 8 этапов строительства, при этом «сдача» каждого предварительно осуществлялась до этого по отдельности.

Изначально открытие хотели приурочить к Чемпионату мира по футболу. Но, как всегда, «что-то помешало». И не только задержки на этапах строительства, но и мистическое обнаружение в зоне строительства дороги археологических памятников.

Как такового открытия скоростной магистрали М11 в том виде, в котором её когда-то анонсировали доверчивым россиянами, не случилось и вчера. Открыли последний участок (646—684 км). Но полностью проехать по трассе М11 от Москвы до Питера всё ещё нельзя. И когда будет можно? Неизвестно.

Дело в том, что из проекта строительства был исключён участок от Медного до Воскресенского. Строительство этого участка (149-208 км дороги) не ведётся. И когда оно начнётся никто не знает.

Нас опять обманули. Лозунг «Работы по строительству скоростной автомагистрали М11 завершены», растиражированный СМИ, не тождествен пониманию ситуации большинством автомобилистов («Ура! М11 построена!»). Она НЕ построена.

Автомобилистам фактически, придётся преодолеть не один, а два платных участка дороги.

1 участок платной дороги можно пройти (прибавляя, опять-таки, к разрешённой скорости 17-19 км/ч) за 1 час 10 минут.

После на 149-м километре придётся съехать на старую М10, где, как уже было сказано, особо не разгонишься (на объезд Твери уйдёт 38-40 минут, но это если «топить» 79 км/ч)

Далее, вернувшись на М11, при максимальных скоростях будет потрачено 3 часа 35 минут.

Итого – 5 часов 23 минуты.

Ситуация абсурдна. Представим себе, что на линии Москва-Санкт-Петербург не построен участок дороги, по которой идёт «Сапсан». Причина? Деньги, которые должны были пойти на рельсы, кончились. Нет их. Утонули в офшорах. И вот, после триумфального открытия «ветки» пассажирам предлагают сойти где-нибудь в Бологом, чтобы подъехать километров 40-50 на обыкновенной электричке до точки, где их дожидается… новый «Сапсан», готовый везти остаток пути. Чисто русский «инновационный» подход!

Сколько стоит проехать по М11?

Легковая машина, оснащённая бесконтактным траспондером, умчится по новой скоростной автомагистрали в будний день за 1300 рублей.

Если транспондера нет, то стоимость возрастает до 1800 рублей. На 200 рублей вырастает стоимость тарифов в выходные. На бензин уйдёт ещё две тысячи.

Прощайте, 4000 рублей!

Прибавив к ним ещё 500, можно раскошелиться на «Сапсан». Ну, а решив, наоборот, сэкономить, можно взять билеты на лоукост. И через час мы в пункте назначения. Хоть в Москве, хоть в Питере.

На М11 надлежащей инфраструктуры пока что нет. Поэтому заливать бензин стоит заблаговременно (расстояние между заправками достигает 100 км). Но это вопрос уже не к дорожникам, которые с чувством хорошо выполненного долга в присутствии президента России проехали по последнему открытому участку дороги. Вопросы развития придорожного сервиса — компетенция местных властей.

Выгодно ехать на автомобиле только в том случае, если отправляешься в путешествие в складчину — вчетвером, впятером. И уже понятно, какой «наиболее экономичный» способ путешествия из Петербурга в Москву или из Москвы в Петербург выберет не избалованный деньгами россиянин – BlaBlaCar. Сегодня он нещадно используется нелегальными перевозчиками.

Mersedes Sprinter вмещает от 17 до 20 пассажиров. Устанавливаем ценник 1000 рублей за «билет». Платим дорожный сбор, вкладываемся в бензин. Экономим на налогах. Одна поездка «маршрутки», за рулём которой окажется отупевший от усталости мигрант из Таджикистана, окупается, как минимум, трижды. Чем не бизнес-идея?

Ах, да. На подъездах к столицам обязательно будут тормозить на постах сотрудники ГИБДД.

— Кого везёте? — бдительно спросит инспектор.

— Родственников, — улыбчиво ответит Абдуллох, заботливо вложив 1000 рублей в обложку документов (права – к гадалке не ходи! – таджикские).

— Понятненько, — глядя на полусонных русских Ванек-Манек согласится гибддшник. – Счастливого пути.

Не кажется ли вам, что мы опять открыли «что-то для кого-то», вложив сотни миллиардов рублей, потратив почти десять лет, выплатив оклады и премии армии бездельников-согласователей процессов?

Открыли и восхитились. Боже! На наши налоги нам построили дорогу, взяв деньги из бюджета. И ладно, если бы построили, так ведь нет. Зато теперь с нас будут брать «повторный налог». Всякий раз, когда нам захочется поехать по М11. Какое чудо! Чудо, конечно, но вряд ли для простых водителей, которым предлагают заплатить за недостроенную дорогу. Ну, а для тех, кто отменно «наварился» на строительстве М11, – бесспорно, чудо. Это ли результат, которого мы ждали?

Грустная история.